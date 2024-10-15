Çorum 'da boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklu yargılanan sanık Arif Ergin (49), çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Arif Ergin, duruşmada yaptığı savunmasında, eski eşinin çeşitli sağlık sorunlarını ileri sürerek boşanmak istediğini, ancak evlilik sürecinde de başka biriyle ilişkisinin olduğunu öğrendiğini, olay günü de yanında başka bir erkekle gördüğü için öldürdüğünü söyledi.

Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Ergin, "Yalan hastalıklarla, söylentilerle bu duruma geldim. Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğunu çocuklarım da biliyor. Çocuklarımı bu duruma düşürdüğüm için çok üzgünüm. Olaydan ötürü pişmanım." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin, olay sırasında Zehra Gümüş'e "Beni bu adam için mi boşadın?" diye sorduktan sonra aralarında tartışma çıktığını ve cinayetin işlendiğini anlattı.

Zehra Gümüş'ün boşanmadan önce eşini aldattığının, boşanmadan sonra ortaya çıktığını savunan avukat, "Arif Ergin, olay günü eski eşinin bindiği arabanın arkasında 'Biz bitti demeden bitmez' şeklindeki yazıyı görüyor. Bu yazı aynı zamanda eski eşinin whatsapp durumunda da yaklaşık 1 yıldır yazılı duruyor. Burada evliyken aldatıldığını anlayan müvekkilim, üzücü olayı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Zehra Gümüş'ün evlilikte sadakat hükümlerini yerine getirmediği sabittir. Bu nedenle müvekkilimin haksız tahrik indirimi hükümlerinden yararlanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın kızları Yaren ve Selcan Ergin ise babalarından şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yaren ve Selcan'ın avukatları ise Arif Ergin'in daha önce de aldatma iddiasıyla Zehra Gümüş'ü darbettiğinin adli kayıtlardan anlaşıldığını, dolayısıyla boşanma öncesi sadakat yükümlülükleriyle ilgili iddiaların yersiz olduğunu belirterek, haksız tahrik indirimi uygulamasına yer olmadığını ifade etti.

Sanık Arif Ergin'e "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasına hükmetti.

Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeden adil bir karar çıktığını, ancak Zehra Gümüş'ün artık hayatta olmadığını söyledi.

Kadınların güvenlik endişesinin devam ettiğine dikkati çeken Polat, şunları dile getirdi:



"Devletin güvenliği maalesef kadınlar için çökmüş durumda. Her gün bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Mahkemeden beklediğimiz adalet yerine gelse de Zehra'nın artık aramızda olmayacak olması ve başkaca kadınların korunamadığı gerçeği, maalesef bizleri üzmekte ve adalete olan güvenimizi sarsmaktadır. Türkiye'de maalesef bir cezasızlık kültürü yerleşmiştir. İnfaz Kanunu acilen değişmelidir çünkü mahkemeler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verse de biz bu sanıkların 3-5 yılda tahliye edildiğini ve infaz sisteminin bir af yasası gibi işlediğini görmekten büyük üzüntü duymaktayız. Sokaklarımızın güvenli olmadığı, bütün kadınların tehlikede olduğu gerçeğini hatırlatarak ülkede tüm kadınlar için adaletin ve güvenliğin sağlanması gerektiğini devlete hatırlatıyoruz."

Avukat Deniz Bahar ise duruşmadan adil bir karar çıktığına dikkati çekerek, "Bu yüzden mutluyuz. Umarım bundan sonraki yargılama süreçlerinde de benzer kararlar çıkar. Bu tür kararlar çıktıkça da cezasızlık tedirginliği, toplumdan bir an önce yok olur." ifadelerini kullandı.

Çorum 'da Gazi Caddesi'nde 28 Eylül 2023'te boşandığı eşi Arif Ergin'in bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan Zehra Gümüş, sığındığı mağazadan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlısı ise olay yerinden kaçmaya çalışırken vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti. Otopside, Zehra Gümüş'ün vücudunda 16 bıçak darbesi bulunduğu belirlenmişti.