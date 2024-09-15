Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e kimlikle seyahati sağlayacak anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Becirovic'i İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Becirovic ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Özel bir niteliğe sahip Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk." dedi.

ERDOĞAN: BOSNA İLE TİCARET HACMİNDE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Görüşmelerinde , Bosna Hersek ile ikili ilişkilerini derinleştirmek amacıyla atılacak adımlar üzerinde de durduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticareti artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

BOSNA HERSEK'E KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennimi Sayın Başkan ile paylaştım. Enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım."

Erdoğan, bu yılın 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının, komşu ülkeleri de geride bırakıp ilk sırada yer almasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliği de gündemimizde yer aldı. Özellikle savunma sanayisine yönelik işbirliğimizi nasıl ve ne denli geliştireceğimizi değerli kardeşimle ele aldık. FETÖ ile ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durduk." diye konuştu.