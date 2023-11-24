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Liseli Genç Erkekler Bowling il birinciliğinde şampiyonluğu nefes nefes geçen bir mücadele sonunda Mehmetcik Anadolu Lisesi birinci oldu. 10 okuldan 60 sporcunun mücadele ettiği genç erkekler Bowling il birinciliği Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde yapıldı.

Çok zorlu geçen il birinciliğinde şampiyonluğu 1 puanla Mehmetcik Anadolu Lisesi Kerem Ahıshalı, Buğra Can Sarı, Onur Efe Çamlı, Ömer Durgun ve Muhammer Enes Sütcü’lü kadrosu ve 1117 puanla kazanırken Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Beytullah Çelikbaş, Mert Bolat, Arda Mert Yüksel, Muhammed Sefer Tekmen ve Volkan Özdemir’li kadrosu ile bir puan farkla 1116 puanla ikincilik kupasının sahibi oldu.

Spor Lisesi Yiğit Efe Sarılı, Rıdvan Mert Altınok, Arda Işık, Oğulcan Koçboğa, İlker Efe Çıkrık, Yusuf Kazancı, Burak Çatal ve Arda Kekillioğlu’ndan oluşan kadrosu ile 1092 puanla takım halinde üçüncülük kupasının alırken Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Kıvanç Kurtoğlu. Muhammet Emin Karaca, Mehmet Doğukan Çelik, Alper Ayrancı, Mustafa Enes aşkan ve İbrahim Ballı kadrosu ile 1074 puanla takım halinde dördüncü oldu. Final müsabakalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.

Geçtiğimiz bu kategoride Çorum temsilcisi Türkiye derecesi yaptığı içi ilk iki sırayı alan Mehmetcik Anadolu Lisesi ve Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi okulları ilimizi gruplarda temsil edecek.