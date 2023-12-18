Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar yönetimindeki büyükler kadın milli takımı Avrupa Kadınlar Takım Şampiiyonası ön eleme müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak Avrupa’nın ilk sekiz takımı arasına girerek finallere katılmaya hak kazandı.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yapılan Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası ön eleme müsabakalarında Teknik Direktörlüğünü Barış Boyar’ın yaptığı milli takımda Neslihan Arın, Özge Bayrak, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Zehra Erdem, Betül Söner, Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin’den oluşan kadrosu ile ilk maçında Ukrayna’yı ikinci maçında Greanland’ı 5-0 yenerek finale yükseldi.

Final maçında ev sahibi Bulgaristan ile nefes kesen bir mücadele sonunda rakibini 3-2 yenen Badminton kadın milli takımı birinci olarak Avrupa Şamiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Milli Takım Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar 14-18 Şubat tarihlerinde Polanya’da yapılacak olan Avrupa Büyük Kadınlar Takım Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanan sporcularını tebrik etti ve hedeflerinin Avrupa Şampiyonasında da kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.