OSmaniye'de şoke eden bir olay yaşandı. Düziçi ilçesinde mısır tarlasında bebek sesi duyan bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Yerde yeni doğmuş bir bebek bulan kişi, durumu ekiplere bildirdi. Bebeği bırakanların kim olduğu araştırılıyor.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi yeni hastane karşısında mısır tarlasını gezen A.Ş., bebek sesi duydu.

Sesin geldiği yere giden A.Ş., yeni doğan bir kız bebek bularak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin göbek bağının hala üzerinde bulunduğunu ve güneşten etkilenmiş olduğunu tespit etti.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, hızla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha kapsamlı incelemeler için Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, bebeği tarlaya bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.