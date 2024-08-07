Boynuz kulağı geçecek gibi görünüyor. Buna son örnek ise Kalender’lerden olacak. Güreşci Ömer Faruk Kalender’in oğlu Enes Yasin Kalerder babasını geçecek.

Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde yetişen ardından Çorum Belediyespor’da da güreş hayatını sürdüren Ömer Faruk Kalender Kırkpınar Başaltı Pehlivanı olmayı başardı, milli takımda Gençler Avrupa Üçüncüsü ve çok sayıda Türkiye Şampiyonlukları kazandı.

Oğlu Enes Yasin Kalender de babasının izinde güreşe başladı. Milli Eğitimspor Kulübünde babasının takım arkadaşı olan Yasin Kalender yönetiminde güreşe başladı. Henüz 13 yaşında olmasına karşın kazandığı şampiyonluklarla babasını geçeceğini şimdiden gösterdi.

Enes Yasin Kalender Kırkpınar’da Minik 1 katagorisinde şampiyon oldu geçtiğimiz kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Kalender bu yıl ise kürsünün en üst basamağına çıkarak başarısını sürdürdü.

Baba Ömer Faruk Kalender de oğlunun bu başarıları ile gurur duyuyor. Küçük yaşta başladığı güreş haşatında oğlunun kazandığı bu başarıların kendisi gibi tüm Çorum’u gururlandırdığını belirterek emek veren antrenörlerine teşekkür etti. Ömer Faruk Kalender oğlunun Türk güreşine uzun yıllar hizmet etmesini ve büyük başarılar kazandırmasını diledi.

Enes Yasin Kalender ise güreşin içinde büyüyen bir çocuk olarak ilgisiz kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Ailece güreşin içinde olduklarını belirten Enes Yasin Kalender ‘Babam ve ailemin destekleri ile güreşe başladım. Tabiki önünde babam gibi bir idolüm vardı ve onun ve antrenörlerimin tavsiyeleri ile güreşe başladım,

Şu ana kadar elde ettiğim başarıların devam etmesini istiyorum. Tabiki kolay değil ancak hedefi büyük tutmak zorundayım o zaman zor işleri başarabilirim. Bunun içinde şimdiden önce milli takım daha sonrada tabiki ülkeme Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda madalya kazandırmak’ dedi.