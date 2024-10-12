Çorum Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz bu sezon BAL’da ilk düdüğü Bulancak’ta çalacak.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saa 13.00’de Bulancak İlçe sahasında oynanacak 1926 Bulancakspor Tortumspor arasındaki maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Kastamonu’dan Hakan Furkan Tiraki ve Emre Nasuh. Maçta dördüncü hakem olarak ise Çorum İl Hakemi Abdullah Enes Gökgüney görev yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Kahraman Minnet.

Ev sahibi Bulancak ilk hafta Karsspor deplasmanından bir puanla dönerken konuk Tortumspor ise sahasında Gümüşhanespor’u 1-0 yendi.