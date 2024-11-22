Çorum Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz’a 3. lig maçında görev.

3. lig 4. grupta Edirnespor ile Denizlispor takımları arasında pazar günü saat 14’de Tunca Futbol Sahasında oynanacak maçı Zonguldak bölgesi hakemi Eren Gökmen yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Zonguldak’tan Emir Kılıçarslan ve Kayseri’den Halit Karacabay maçta dördüncü hakem olarak ise Ertuğrul Ramazan Boyraz görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Barış Yavaş.

Grupta Edirnespor 10 puanla 12. sırada yer alırken Denizlispor ise 7 puanla 14. sırada bulunuyor.