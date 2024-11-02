Çorum Klasman Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz’a Sinopspor-Çubukspor maçında görev.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ların saat 14’de Sinap Merkez 80. Yıl Sahasında oynanacak Sinopspor- Çubukspor maçını Zonguldak Kadın Bölgesel Hakemi Buğçe Taşçıoğlu yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Zonguldak’tan Arif Emre Harmanmaşı ve Karabük’ten Kadin Turan Bayri yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Ertuğrul Ramazan Boyraz görevlendirildi. Maçın gözlemcisi ise Selami Mete.

Ligde beşinci hafta maçları sonunda Sinopspor 13 puanla ikinci sırada bulunurken Çubukspor ise 5 puanla onuncu sırada yer alıyor.