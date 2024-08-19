Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük maçına VAR damga vurdu.

Geçtiğimiz sezon Bodrumspor maçında başlayan skandal hakem kararlarına dün bir yenisi daha eklendi.

1-0 öndeyken Eren Karadağ Mehdi'nin harika pasıyla ceza sahası içinde topla buluşup herkesi çalımladıktan sonra topu ağlara göndermişti. Ardından VAR devreye girdi ve pozisyonun en başında Geraldo'nun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Gürcan Hasova'yı pozisyonu izlemeye davet etti.

Yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından hakem golü iptal etti.

Ortada olan bir pozisyon için VAR'ın devreye girmesi tepkilere neden olurken, ardından VAR'ın ikinci bir skandalı daha çıktı.

Karagümrük'ün attığı ilk golde çizilen ofsayt çizgisi taraftarları çileden çıkardı.

Golde Karagümrüklü futbolcu önde gözükmesine rağmen çizilen ofsayt çizgisi ile gol geçerli sayıldı.