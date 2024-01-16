Bu fotoğraf Pazar günü oynanan Ahlatcı Çorum FK ile Tuzlaspor maçının son dakikalarında çekildi. Fotoğraftaki üç çocuğun yaşları 10-12 arasında olabilir. Yanlarında velileri ile birlikte memleketlerinin takımlarına destek vermek için sarıp sarmalanmış ve maça gelmişler. Maçın uzatma dakikalarında yenilen golle yıkıldılar ancak maç sonunda yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi.

‘Hava soğuk, televizyon canlı yayınlıyor, niye üşüyüm oturur çayımı alır sıcak evimde izlerim’ diyenlere bu çocuklar en güzel cevabı vermişler. Belki bu kadar derin düşünmüyorlar memleket sevdası, memleket takımına destek verelim falan tüm olumsuz şarta rağmen stada gelmişler ve 90 dakika boyunca takımlarına destek vermişler.

Maç sonunda ise galibiyet sevincini sıcak koltuğundan izleyenlerden daha fazla canlı olarak stadda yaşamışlar. Ne mutlu onlar gibi şehrin takımına sahip ve destek verenlere. Ekran başında keyf yapanlar bu şehir takımına sahip çıkmazza önümüzdeki yıllarda kayfiniz kaçacak. Çünki sahip çıkılmayan destek verilmeyen bir kulüp yaşamaz ve sonucunda yine telefondan yayınlanan maçları izlemek zorunda kalacaksınız.