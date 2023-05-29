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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kadeş Meydanı’nda Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı.

Meydan’da kurulan platformda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu seçimin daha yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek; “Bu cumhuriyetin ikinci yüzyılı. Bu Türkiye yüzyılı. Türkiye yüzyılında milletinin arkasında, devletinin arkasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmadan, yorulmadan, usanmadan dimdik durmaya devam edeceğiz. Türk vatansız olur mu? Türk bayraksız olur mu? Türk devletsiz olur mu? Türk ezansız olur mu? Türk Recep Tayyip Erdoğan’sız olur mu? Olmaz Allah’ın izniyle. Oy verirken şunu söylemiştik; ‘Newyork mu sevinsin, Paris mi sevinsin, Tel Aviv mi sevinsin yoksa Bosna’nın yetimleri mi sevinsin, yoksa Azerbaycan şehitleri mi sevinsin yoksa Kerkuk sevinsin’ diye sormuştuk Allah’a hamd olsun ki dinini, vatanını, milletini seven Çorumlular olarak ‘Biz Kudüs’ü, biz Bosna’yı, biz Azerbaycan’ı sevindireceğiz’ demiştiniz hamd oslun Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da şükür namazları kılınıyor.” ifadelerini kullandı