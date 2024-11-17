Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, meclis toplantısında gündem dışı söz alarak Alacahöyük’te deforme olmuş tarihi eserleri dile getirdi.

Ümit Er konuşmasında Alacahöyük'ün Ankara yolu girişindeki deforme olmuş heykellerin onarılmasını isteyerek, “Ankara yolu girişinde bir heykel, gravür ve sfenklerin imitasyonları var. Yıkılmış, dökülmüş, kırılmış bir vaziyette duruyor” dedi.

Er, 7000 yıllık bir tarihe sahip olan Çorum’un turizm imajına yakışmayan bir görüntü olduğunu ifade ederek yetkilileri göreve davet etti.

5 ay önce yine aynı konuyu mecliste gündeme getirdiğini hatırlatan Er, “Fakat bununla ilgili bugüne kadar ne herhangi bir çalışma oldu ne herhangi bir onarım oldu. Bu görüntüler Alacahöyük e yakışmıyor . Biran önce bakım onarım yapılarak bu çirkin görüntü ortadan kaldırılmalıdır” diye konuştu.