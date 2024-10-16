Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Adıyaman'da da hissedildi. Malatya'da kent merkezinde depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.

Okullar tatil edildi

Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle tedbir amacıyla eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası bölgede ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Bize ulaşan bir sıkıntı bulunmamaktadır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor." dedi.