Arca Çorum FK, Serik maçından ucuz kurtuldu. Kırmızı Siyahlı takım taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Kuzey Tribün E 4 bloğuna bir maç ceza geldi. Bu bloktan bilet alan taraftarlar yarınki Manisa maçına giremeyecek.

Sakaryaspor’da Caner Erkin Pendikspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeni ile ihrac öncesi kendi takım arkadaşına yaptığı eylem nedeni ile 4, ihraç sonrası maçın hakemine yaptığı hareketleri ile 2 toplam 6 maç ve 134 bin lira para cezası verildi. Aynı maçta Pendikspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeni ile Kale Arkası B bloktaki taraftarlara bir maç ceza verildib. Amedspor’a ise sportif ekipman talimatına aykırılık nedeni ile 110 bin lira para cezası verildi.