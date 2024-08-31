Ahlatcı Çorum FK’ya bu kez ceza futbolcular yüzünden geldi.

Kırmızı Siyahlı takım Bandırmaspor maçında 6 futbolcusu sarı kart gördüğü için 20.250 lira para cezası geldi.

Geçen sezon ve bu sezonun ilk üç haftasında taraftarların neden olduğu saha olayları ve çirkin kötü tezahürattan para cezası yiyen kırmızı siyahlı kulüp bu kez altı futbolcusu sarı kart gördüğü için gittiği PFDK’dan 20.250 lira para cezası yedi.

Aynı maçta ev sahibi Bandırmaspor kuübü ibe taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı eski kapalı batı tribün B blokta yer alan seyincilere bir maç yine aynı tribündeki taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 84 bin lira para ve bir maçdaha maça giriş yasağı verildi.

Bu tribün taraftarları iki iç saha maçına giremeyecek.

Adanaspor ve Ankaragücü kulüplerine ise çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ihtar ve bir maç yasak geldi.