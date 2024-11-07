Mimar Sinan sahasına yapılan tribün tam bir mühendislik harikası olmuş.

Yapımı tamamlanan tribünde ilk üç sırada sahaya görmek için ayağı kalkmak gerekiyor.

Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil eden Mimar Sinan’ın maçları oynaması için sahada yapılan çalışmalar tamamlandı.

Soyunma odaları küçük olsada yapılan modernizasyon ile kullanılabilir hale getirildi.

Saha zemini ve ışıklandırılması yenilendi. Son olarakta üzeri kapalı ve koltuklu bir tribün yapılması için çalışma başlatıldı.

Tribün anlaşılmaz bir şekilde sahayı ortadan gören bölüm yerine soyunma odalarının bulunduğu kale çizgisi hizasından başlatıldı.

Yani diiğer kaleyi görmek uzağı görmeyenler için son derece sıkıntılı.

Asıl sorun ise tribünün saha zemini hizasında olması ve yedi sıralı tribünün ilk üç sırasından maçı görmek için ayağa kalmamız gerekmesi.

Tribünün yapıldığı bölümdeki yedek kulübesinin kapattığı alandan kurtulmak için ilk üç sıranın diğer bölümlerinde de ayağa kalkmanız gerekebilir.

Yapılırken plansız programsız iş yapılınca bu şekilde ucube yapılar çıkıyor maalesef.

İzleyiciler eskisi gibi tepeye çıkarak sahayı tam ortadan gören yerden müsabakaları izliyorlar. Özlü sözlerimiz her zaman doğru çıkıyor. Yıkmak çok kolay ama yapmak bir o kadar da zor.

1 ve 2 nolu sahalar iki günde yıkılırken yeni yapılan sahaların durumunu tüm spor kamuoyu biliyor. Ne diyelim mühendislik harikası sentetik zeminli çim sahalarımız hayırlı olsun.