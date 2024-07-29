Futbol Federasyonu’nda yanlışlara ve çelişkilere bir yenisini ekledi. Çorum FK’nın kadrosuna kattığı ve profesyonel imza attırdığını Hasanege Akdoğan’ın ismini önce Çorum FK’ya yazdılar sonra yeniden Ankaragücü takımına çevirdiler. Son olarak ise çelişkilere bir yenisini ekledi.

Federasyonun resmi sitesinde U 17 milli takımının 10-13 Ağustos tarihlerinde Kuzey İrlanda ile oynayacağı milli maçın kadrosunu açıkladı.

Bu haberde Çorum FK’nın kadrosuna kattığı ve iki kampta takımla birlikte çalışan Hasanege Akdoğan forvet mevkiinde çağrılan beş isimden biri olan Hasanege Akdoğan’ın kulübü Çorum FK AŞ olarak yazılırken aynı Federasyon sitesinde bilgi bankasında futbolcunun ismi hala MKE Ankaragücü olarak görülüyor.

Öte yandan U 17 milli takımı 10-13 Ağustos tarihlerinde Belfast'ta Kuzey İrlanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Hotel'de toplanacak.

Öte yandan Çorum FK yönetimi milli futbolcunun lisansını yeniden kulüp adına çıkarmak için gerek hukuki gerekse diğer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu konunun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturulması bekleniyor.