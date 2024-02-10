Ahlatcı Çorum FK, sahasında 10 maç aradan sonra Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı siyahlılar çok kötü oynasa da 1 topu direkten döndü, 1 de penaltıdan yararlanadı ancak maça damga vuran ise maçın hakemi oldu.

34 .dakikada Nelapa'nın topa müdahalesine faul çalan Denizli bölgesi hakemi Feridun Daldaş, maçın kaderini etkiledi.

Pozisyon üstelik yardımcı hakem ve dördüncü hakemin gözü önünde gerçekleşti.

Bir çok gri pozisyonda rakip takım lehine düdük çalan Daldaş, Çorum FK taraftarlarından büyük tepki topladı.

Maç sonu ıslıklarla protesto edilen maçın hakemi, gol öncesinde verdiği yanlış faul kararıyla eleştirildi.

'BU HAKEM NASIL 1.LİG'TE GÖREV YAPIYOR'

Taraftarlar 'bu hakemler nasıl 1.Lig'te görev alabiliyor' diye isyan ederken, maç sonu ayrıca gözlemciye de büyük tepki vardı.