Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Murat Yıldırım’ın veda açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda ‘İyi ki seni tanımışım, iyi ki seninle yol ve kadar arkadaşlığı yapmışım, bu şehir seni asla unutmayacak’ dedi.

Başkan Oğuzhan Yalçın kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şunları söyledi: ‘Beraber yola çıktığımızda muhtemelen bize bizden başka inanan insan sayısı bir elin parmağı kadar yoktu. Bizimkisi, milyonun üzerinde Çorumlu’nun vebalini, umutlarını ve beklentilerini sırtlayıp sadece yol arkadaşlığı değil, kader birliği etmekti aslında. Allah’a şükürler olsun ki bu birlikteliği koca bir şehrin 56 yıllık hasretine sona erdirerek taçlandırdık.

Sen ve arkadaşların sahada yüreğini ortaya koydun, ben ise o Çorum için o yürekleri milyonların sevgisine ve umutlarıla tahvil ettim.

Çorumsadece kulübü için büyük fedakarlık yapan birini değil, sahada yüreğini ortaya koyan, saha dışında kişiliği ve karakteri ile örnek bir ADAMI tanıma fırsatı buldu. Ve bugün Çorum tarihine adını altın harflerle yazdırmış biri olarak aramızdan ayrılıyorsun.

İyi ki seni tanımışım, iyi ki seninle yol ve kadar arkadaşlığı yapmışım. Bu şehir seni asla unutmayacak.