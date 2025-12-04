Anadolu'nun kadim şehirlerinden Çorum'un en büyük hayalleri havalimanı, hızlı tren ve Süper Lig'tir.

Çorum sokaklarında 100 kişiye sorsan 99'u aynı cevabı verir.

Hızlı tren hayali bir aksilik olmazsa 2029'a yetişecek ve Çorumlular trenle tanışacak. Havalimanı zor bir hayal gibi gözüküyor.

Çorumluların en büyük diğer hayali ise Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkması ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi gibi büyük takımları ve oyuncularını Çorum'da görmektir.

Sezona şampiyonluk yani Süper Lig hayaliyle başlayan Arca Çorum FK maalesef o kadar büyük yatırıma rağmen 15.hafta itibariyle bu hayalinden uzak durumda.

Pazartesi günü ise çok kritik Pendikspor maçına çıkacak olan kırmızı siyahlılar, olası bir puan kaybında Süper Lig sadece bir hayalden öteye geçmeyecek.

Hal böyle iken kırmızı siyahlı taraftarlar en azından kupada gruplara kalarak bir Süper Lig devini Çorum'da görmek için heyecanla bugünü bekledi ama maç başlamadan 1 saat önce açıklanan kadro hem stada umutla gelen binlerce Çorumspor taraftarlarını hem de ekranları başında Çorumspor sevdalılarını derinden üzdü.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun bile sahada olmadığı karşılaşmada Alanyaspor maçın ilk 10 dakikasında 2 gol buldu. İlk yarı 4-0 bitince umutla stada giden Çorumspor taraftarları ikinci yarıyı beklemeden stadı terk etti.

6 futbolcusunu bahis soruşturması kapsamında kaybeden kırmızı siyahlılar, Pazartesi günü oynanacak kritik Pendikspor maçını bahane ederek maça U 17 takımıyla sahaya çıkması hem rakibe hem de o soğuğa rağmen evde izlemek yerine stada gelen Çorumspor sevdalısı taraftarlara saygısızlık olarak değerlendirildi.

Ligde zaten işlerin iyi gitmediği bir yerde, kupada büyük bir takımla Çorum'da oynama hayali varken neden U 17 takımıyla çıkıldığına kimse anlam veremedi.

Madem hedef yoktu Kütahya maçına bari çıkmasaydınız.

Tarihinde hiç Süper Lig görmemiş bir şehrin en büyük hayali Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynamak olduğunu bilmeyenler, şehrin hayali ile bugün adeta dalga geçti.

Büyük umutlarla transfer edilen futbolcular bu maçta oynamayınca Pendik maçında daha mı iyi oynayacak acaba? Bunun cevabını da Pazartesi günü göreceğiz.

İnşallah yolun sonu Süper Lig olur.