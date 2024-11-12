Çorum FK ligde son üç maçını kazanarak çıkışa geçti ve milli araya play-potası içinde girmeyi başardı.

Üç hafta önce ligde düşme hattında bulunmasına karşın üç maçlık seri sonunda play-off potasına giren kırmızı siyahlı takımda yüzler gülüyor.

Kırmızı Siyahlı takımın son maçında evinde Pendikspor maçını kazanarak üç maçlık seri sonrasında saha içindeki sevinç görüntüleri görülmeye değerdi.

Az sayıdaki taraftar ile birlikte futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadılar.

Bu sevinç anında objektiflere takılan bir karede dört futbolcunun birlikte sevinci ve takım ruhunu yansıtan görüntüleri gelecek adına umut verdi.

Uzun süredir sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Pendikspor maçında yedek kulübesinde yer alan Atakan Cangöz ve son haftalardaki performansı ile dikkat çeken Suat’ın birlikteki bu görüntüsü hemen ardında da ise başarılı performansı ile galibiyette büyük pay sahibi olan kaleci Hasan Hüseyin ve Mustafa Emre Yalçınkaya’nın birlikteki görüntüleri son derece önemli ve anlamlı.

Hemen arkalarında Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun sevinci ve Erkan Kaş’ın mutluluğu bu fotoğrafa yansıyan takım ruhu ve birlikteliği tüm takımda görülmesi halinde başarı kaçınılmaz oluyor. Bunun içinde önce takımın inanması ve bunu şehre bu güzellikler ile göstermesi çok önemli.