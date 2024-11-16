MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kırmızı çizgilerinden birinin "vatan bölünmez" ilkesi olduğuna işaret ederek, "Asla ve kata bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hiçbir şekilde el uzatılmasına, bu ülkenin kardeşliğinin bozulmasına müsaade edemeyiz." dedi.

Durmaz, Çorum 'un Sungurlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 74 yeni dükkanın temel atma töreninde, MHP'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu söyledi.

MHP'nin olduğu yerde kimsenin yetimin hakkına, devletin malına tevessül edemeyeceğini belirten Durmaz, "Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Bu kırmızı çizgilerimizi hiçbir şekilde, hiç kimse aşındıramaz. Bizim olduğumuz yerde hiçbir çocuk yatağa aç giremez. Bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle vatan sevdalısı, memleket sevdalısı, hemşehrilerimizin meydanları doldurduğu sürece göklerden ay yıldızlı al bayrağı kimse indiremez, mübarek ezanı dindiremez." diye konuştu.

MHP'nin bir diğer kırmızı çizgisinin de "vatan bölünmez" inancı olduğunu dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Asla ve kata biz bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hiçbir şekilde el uzatılmasına, bu ülkenin kardeşliğinin bozulmasına müsaade edemeyiz. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi varsa Allah'ın izniyle sizler yataklarımıza rahat gideceksiniz ve Allah'ın izniyle hiçbir güç bin yıllık kardeşlik hukukumuzu ortadan kaldıramayacaktır. O nedenle bize güvenin, bize desteğinizi esirgemeyin. Biz bu ülkenin sigortasıyız, güvencesiyiz, asla zapt edilemeyecek son kalesiyiz."

Durmaz, Sungurlu'da inşasına başlanan 74 iş yeri ile Sungurlu Belediyesinin beton santralinin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

MHP'nin Türkiye'de ilk kez vizyon belgesi yayımladığını anlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik anlayışını yansıtan, üretken belediyecilik anlayışımızın temelinde şehrül emin olarak atanan, seçilen, sizlerin şehrin bütün varlığını emanet ettiğiniz belediye başkanlarına sorumluluk yüklüyoruz. Diyoruz ki, 'Ey belediye başkanı, senin işin maaşını alıp orada oturmak değil. Sadece çöplük, çukurla uğraşmak da değil. Sen bu şehre değer katacaksın. Bu şehrin çocuklarına gelecek hazırlayacaksınız'. İşte bugün burada bu anlayışın tezahürü olan tesisin temel atmasında bir aradayız. Seçimin üzerinden kısa süre geçmiş olmasına rağmen bunun hazırlanması ve bu hale gelmesi hepimiz için son derece anlamlı ve değerlidir."

Temel atma töreninin ardından Sungurlu Belediyesince yapılan Bayraklı Kavşak ile Kahve Otağı'nı inceleyen Durmaz, daha sonra MHP Sungurlu İlçe Başkanlığında bir araya geldiği partililerle sohbet etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Durmaz, Sungurlu Belediyesi beton santralinin açılışını da gerçekleştirdi.

Programlara MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile ilçe belediye başkanları katıldı.