Mekke’nin Fethi nedeni ile düzenlenen Kulüpler arası Fetih Kupası Budakiodu Turnuvasında kupalar ve madalyalar sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Müdürylüğü ile Budakaido İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada 412 sporcu mücadele etti.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve iki gün süren turnuvada dört kortta yapılan müsabakalarda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Müsabakalara sporcular kadar özellikle küçük sporcuların velileride büyük ilgi gösterdiler. Yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda takım birinciliğini Halk Eğitim Kültürspor şampiyon olurken Çorum F 19 Mayısspor kulübü ikinci Mimar Sinan Mahallesispor üçüncü Albayrak Spor kulübü ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Çorum Adnan Menderes İlkokuluspor takı birinciliğini kazanırken Gülabibeyspor takımı ikinciliği Buharaevler Mahallesispor kulübü üçüncü Çepnispor kulübü ise dördüncülük kupasının sahibi oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle takım sıralamasında dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalyaları verildi.