Sungurlu şehir merkezinden geçen Budaközü deresi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleniyor.

Yaşanan yağışların ardından, zamanla bozulan ve selin getirdiği atıklarla seviyesi yükselen dere yataklarının temizlenmesi için DSİ ekipleri kepçe ve kamyonlarla çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Muhsin Dere, “Belediyemizin kış öncesi olası sel ve taşkınlara karşı Budaközü'nde çevre düzenlemesi ve temizlik yapılması hususunda talebi üzerine DSİ tarafından çalışmalara başlanmıştır. Dere ıslahı çalışmaları başlamadan evvel, kışın yaklaşması sebebiyle aciliyet arz ettiği için gerekli gördüğümüz bu çalışma; yapılacak olan dere ıslahlarına da hazırlık olacak İnşallah. Talebimize hızlı bir şekilde olumlu yanıt veren ve çalışma başlatan DSİ Yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.