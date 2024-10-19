Çorum’un Sungurlu ilçesinde buğday ekimi başladı.

Çiftçiler hasadın ardından bir süre dinlendirdikleri tarlalar da buğday ekim mesaisine tekrar başladı ve kış mevsimi gelmeden buğdayları toprakla buluşturuyor.

Çiftçiler tarlarında hummalı bir çalışma başlatarak ekim için kolları sıvadı.

Traktörlerle hazırlanan tarlalar ekim için hazır hale getiriliyor ve daha sonra yine traktörle yada elle tohumlar toprağa atılıyor.

Ekimden sonra haşere ve yabancı otlara karşı ara ara tarla ilaçlanırken, başak veren buğdayın hasadı biçerdöverlerle yapılıyor.

İlçede bazı çiftçiler son teknolojiye sahip traktörlerle topraklarını sürerken, bazı çiftçiler de geleneksel yöntemlerle tarlalarında buğdayları ekmeye başladı.

Ekimi yapılan buğdaylar bundan sonra yağmurlarla ve kar yağınca sulanmaya başlayacak.

Buğdaylar yeşerip olgunlaştıktan sonra Mayıs ve Haziran aylarında biçerdöverlerle biçimi yapılacak.