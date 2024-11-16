2. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Buharaspor ile Dodurga Belediye Beyliğispor takımları arasındaki kritik maçı Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

İl Hakem Kurulu amatör futbolda bugün oynanacak U 16 Ligi ile yarın oynanacak U 14 Final Grubu ve 2. Amatör Kümemaçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Buna göre amatör futbolda bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Gençlerbirliği- Hattuşa Gençlikspor: Ömür Soytemiz, Tunahan Çağrı Zengin, Muhammed Fatih Karagöz. Buharaspor- Çorumspor: İlhan Aycan, Fırat Eren Dibek, Merve Esen. Vefa Gençlikspor- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Erdem Okumuş, Olcay Çetin. Mimar Sinanspor- İskilipgücüspor: Serhat Doğan, Taha Rahmi Atılgan, Emre Çelikcan. Çorum Anadolu FK- HE Kültürspor: Atahan Demir, Serhat Emir Arduç, Meriç Devran Demirel.

U 14 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor- Osmancık Kandiberspor: Ramazan Boyraz, Hasan Berk Soytemiz, Yunus Emre Günaydın. Gençlerbirliği- Vefa Gençlikspor: Nuriye Çınar Bal, Elvan Mert Armutcu, Mücahit Coşkun.

2. AMATÖR KÜME: Bayat Belediyespor- Düvenci Belediyespor: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Ebubekir Kılcı. Kargıserispor- Sungurlu Belediyespor: Abdullah Enes Gökgüney, Zehra İşeri, Yunus Emre Tok. Oğuzlar Belediyespor- Mecitözü Gençlerbirliğ: Lütfican Arduç, Özkan Dağ, Mevlüt Dişçeken. Buharaspor- Dodurga Belediyespor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Erdal Uncuer, Mertcan Öğreten.