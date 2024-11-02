2. Amatör Küme’de ilk üç maçlarını kazanan iki takım Buhara FK ile Sungurlu Belediyespor arasındaki maçı Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

İl Hakem Kurulu 2. Amatör Küme, U 16 Ligi ve U 14 Ligi final grubunda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Gençlerbirliği- Vefa Gençlikspor: Taha Rahmi Atılgan, Ömer Soytemiz, Güler Karabörk. Hattuşa Gençlikspor- İskilipgücüspor: Ömür Soytemiz, Mertcan Öğreten, Olcay Çetin. Mimar Sinanspor- İskilipspor: Emre Çelikcan, Muhammed Yıldırım, Zehra İşeri. Osmancık Belediyespor-Çorumspor: Abdullah Enes Gökgüney, Yunus Emre Tok, Erdem Okumuş. Buharaspor- HE Kültürspor: Lütfican Arduç, Uğur Koçak, Hamide Nur Coşkun.

U 14 FİNAL GRUBU: Vefa Devanespor- Gençlerbirliği: Atahan Demir. Osmancık Kandiberspor- Mimar Sinanspor: Ramazan Boyraz.

2. AMATÖR KÜME: Buhara FK- Sungurlu Belediyespor; Ahmet Ecevit, Mertcan Öğreten, Uğur Koçak. Kargıserispor- Oğuzlar Belediyespor: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Muhammet Yıldırım. Bayat Belediyespor- Mecitözü Gençlerbirliği: Abdullah Enes Gökgüney, Fath Koçak, Lütfican Arduç. Düvenci Belediyespor- Dodurga Belediyespor: İsmail Sırma, Mevlüt Dişçeken, Erdem Okumuş.