Çorum Buharaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, Kulüp Başkanı ve aynı zamanda antrenörü Fatih Atlı geçen yıl U 17 liginde mücadele ettiklerini bu sezon ise hem A takım hemde U 17 liglerinde mücadele etmek için çalışmalarınıs sürdürdüklerini söyledi.

Buharaspor’un ilk resmi kadın futbol takımı olduğunu hatırlatan Fatih Atlı futbola meraklı kadınları sahalara çekmek ve yeteneklerine göre onları lisanslayıp takıma kazandırmak için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek ‘Geçen sezon yalnızca U 17 kategorisinde ilk kez katılım gösterdik.

Bu ligdeki maçlarımız sporcularımız ve izler için çok iyi bir tecrübe oldu. Yeni sezonda hedefimiz hem A takımlarda hem de U 17 kategorisinde liglende Çorum’u temsil etmek. Bunun içinde tüm Çorumlu sanayici ve iş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Tabiki futbolu seven tüm bayanlarımızı kulübümüze bekliyoruz. Çalışmalarımızı Nazmi Avluca sahasında yapıyoruz.Yeteneğine güvenen gençlerimizi aramızda görmek istiyoruz kapılarımız onlara her zaman açık’ dedi.