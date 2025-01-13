Bu sezon ilk kez Kadınlar Büyükler Liginde ilimizi temsil edecek olan Buharaspor dün sabah kahvaltısında bir araya geldiler.

Kulüp Başkanı Fatih Atlı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve sporcuların katıldığı kahvaltıda başkanlar birer konuşma yaptı.

Buharaspor Başkanı Fatih Atlı geçtiğimiz yıl yıldızlar liginde Çorum’u temsil ettiklerini bu sezon ise büyükler liginde mücadele eden ilk Çorum takımı olacaklarını belirterek bu anlamda tüm Çorumlulardan destek istedi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise Buharaspor’un kadınlar futbolda tek başına mücadele ettiğini ve Çorum’u bu sezon 3. ligde temsil edecek olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve başarılar diledi.

Arıcı, ASKF olarak Buharaspor’un her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.