2. Amatör Küme’de ilk iki mücadelesi veren Buharaspor, Kargıserispor deplasmanında 4-2 kazanarak iddiasını sürdürdü.

Maça hızlı başlayan Buharaspor 5. dakikada Şemsettin Emir’in golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 22. dakikada Ramazan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Buharaspor’da Şemsettin Emir yeniden sahneye çıktı ve attığı iki gole Sadık bir gollük katkı verdi ve takımını 4-2 galibiyete taşıdı. Ev sahibi takımın ikinci golünü ise Emir kaydetti. Bu galibiyet ile Buharaspor 24 puanla averajla üçüncü sırada yer alırken Kargıserispor ise 9 puanda kaldı ve beşinci sıraya geriledi.