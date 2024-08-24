Buharaspor Kulübü ‘Psikolojinin sporda ve özel eğitimde önemi’ konulu konferans düzenledi.

Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Konferansa Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Aylin Alevren Özen, Altınokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, EHM Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkın Sesi Parti Kurucu Başkanı Emre Hidayet Mert, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve TOSSFED Yüzme Teknik Kurulu üyesi ve milli takım antrenörü sporcular velileri katıldılar.

‘Psikolojinin sporda ve özel eğitimde önemi’ konulu konferansta Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmeni Gizem Can, Özel Eğitim Alan Öğretmeni Sefer Köse ile Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı ve Özel Sporcular Hareket Eğitim Uzmanı Fatih Atlı konuşma yaptılar.

Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı konferansa destek veren ve katılan herkese teşekkür etti.