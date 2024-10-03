İki dönem Çorum FK formasıda giyen Çorumlu futbolcu Burak Seres, Konya Ereğlispor ile anlaştı. Çorum Gençlerbirliğinde futbola başlayan ardından bir çok kulüpte profesyonem olarak forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Burak Seres iki sezonda Çorum FK’da mücadele etti.

Yeni sezon için Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Malatyaspor ile anlaşan Burak Seres yaşanan sorunlar nedeni ile sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı. Seres yeni sezona iddialı hazırlanan Konya Ereğlispor ile anlaştı.