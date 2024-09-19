Burak Seres yeni sezon için Bölgesel Amatör Lig 3. grupta mücadele eden Malatyaspor ile anlaştı. 1992 Çorum doğumlu futbolcu Burak Seres Çorum Gençlerbirliği’nde başladığı futbol hayatında ardından Ankaraspor alt yapısına gitti ve bu kulüpte 2009 yılında profesyonel olduktan sonra 2010 yılında kiralık olarak Hatayspor’a gitti. Dana sonna Başkefn Şafakspor, Çubukspor, Arsuz Karaağaçspor Orhangazispor takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2014-15 sezonunda Çorum’ya kiralık olarak geldi.

Bir sezon kırmızı siyahlı formayı giydiktn sonra Düzcespor’a transfer olan Burak Seres ardından Batman Petrolspor, Silivrispor yeniden Batman Petrolspor takımlarında forma giydikten sonra 2020-21 sezonu devre arasında yeniden Çorum FK’ya döndü.

Yarım sezonun ardından ayrılan ve Tarsus İdman Yurdu ile anlaşan Sers, Başkent Şafakspor, Ağrıspor, Kırıkkalespor ve geçen sezon ilk yarıda Tokat belediyespor ikinci yarıda Fatsa Belediyespor takımlarında oynadı.

Yeni sezon için Bölgesel Amatör Lig 3. grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Malatyaspor ile anlaşan Burak Seres amatöre döndü.