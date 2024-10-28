Ahlatcı Çorum FK’da Burak Süleyman Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği maçında ilk onbirde sahaya çıkan Burak Süleyman 27. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun üst adelesinden sakatlandığı ve bu hafta sonu oynanacak Keçiörengücü maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Bugün MR’ı çekilecek olan Burak Süleyman’ın durumu bunun sonucunda netlik kazanacak.- Tecrübeli futbolcunun bu sakatlığı daha öncede geçirdiği ve bir veya iki hafta takımdan ayrı kaldığı belirtildi.

Kırmızı siyahlı takımda sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, kaleci Ahmet ve Kadir Sağlam’ın bu haftada forma giyemeyecek. Cezası biten Zargo Toure Keçiören deplasmanında takıma dönecek.