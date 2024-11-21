Ahlatcı Çorum FK’da iki haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Burak Süleyman Erokspor maçında forma giyebilecek.

Gençlerbirliği ile iç sahada oynanan maçta sakatlanan ve üç haftadır takımdan ayrı olarak tedavisi devam eden Burak Süleyman önceki yapılan kontrollerin ardından deneme çalışmasına çıktı.

Tecrübeli futbolcunun antrenmandaki performansının ardından sağlık ekibi tarafından takımla birlikte çalışmasına izin verildi.

Burak Süleyman pazar günü oynanacak Esenler Erokspor maçında forma giyebilecek.

Keçiörengücü maçında sakatlanan Kasango’nun ise önceki yapılan kontrol çalışmasında sakatlığının tam geçmemesi nedeni ile bu haftada özel programda çalışma yapmasına karar verildi.