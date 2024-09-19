Çorum FK’da dört maçtır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Kasango dünden itibaren takımla çalışmalara başladı.

Sezonun ilk haftasında Ümraniyespor maçında sakatlanan Kasango tedavi sürecini tamamladı ve yapılan kontrollerin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Tecrübeli futbolcunun Kocaelispor maçının son bölümünde kısa sürede olsa forma giymesi bekleniyor.

Son gün transfer edilen Burak Süleyman’ın da fiziksel olarak hazır olduğu ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.