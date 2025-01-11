Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Baraj Gölü'nde balıkçıların ağlarına tam 2 metre uzunluğunda ve 52 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı.

Devasa balığı görenler hayretlerini gizleyemedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Baraj Gölü, bu kez dev bir yayın balığına ev sahipliği yaptı. 2 metre uzunluğunda ve 52 kilogram ağırlığında olan balık, barajın bereketli sularından çıkarılarak bölge halkını hayrete düşürdü. Avcıların ağlarına takılan bu dev balık, Gölhisar'da bugüne kadar yakalanan en büyük yayın balıkları arasında yer aldı.

Yapraklı Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Arif Karagöz (37), yaşadığı bu unutulmaz anı şöyle anlattı:

"Bu balık 2 metrenin üzerinde ve tam 52 kilogram ağırlığında. Bu zamana kadar yakaladığım en büyük balık. Haftada 2-3 tane yayın balığı yakalıyoruz ve bu yıl baraj oldukça bereketli. Hedefim 100 kilogramlık bir balık yakalamak."

Baba Halil Karagöz ise Yapraklı Baraj Gölü'nün büyük yayın balıklarıyla ünlü olduğunu ve bu balıkların lezzetiyle de tercih edildiğini ifade etti.

Dev balık, pazarda parça parça satılarak bölge halkının sofralarını süsleyecek.