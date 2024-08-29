Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın kimseye hayal satmadığını bundan sonrada satmayacağını belirterek ‘Bu ligde borçsuz olarak devam edecek bir kulüp olmak istiyoruz. Sonrasında ise şampiyonluk için elele vererek mücadelemizi vereceğiz’ dedi.

Başkan Yalçın, Ahlatcı Holding ile isim sponsorluğu imza töreninde yaptığı konuşmada günden ve kulübün ekonomik boyutu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın konuşmasının ilk bölümünde kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmayan Ahmet Ahlatcı’ya çok teşekkür ederek başkadı.

Yalçın ‘ Kendisi iyi bir Çorumlu her zaman yanrmızda ve destekcimiz oldu. Geçen ay yaptığım açılmada yanlış anlaşılmalar oldu. Çorum’da sadece Ahlatcı Holding yok başka firmalarda var. Bu iki sene içerisinde kulübe kimlerin ne katkı verdiğini açıklamıştım.

‘Bütçenin 160 milyon açığı var’

Sponsor olmadığı sezonda hep bizim yanımızda oldu ve destekler verdi onların açıklanmamasını söylemişti. Bugünde bunu açıklamam gerekiyor. Bu sezon bizim bütçemiz 300 milyon civarında. Bu bütçenin Ahlatcı 33, Arca 40 milyon Makimsan 5,5 milyon kombinelerden 2,5 milyon localardan 6 milyon TFF’dan 35 civarında bir rakam gelecek. 140 milyon bütçeyi toparladık. 160 milyon açığımız var. Üç maçtır Mehmetcik Vakfı ile çkıyoruz. Sponsor bulamamadık. Yalnız bırakılmış bir kulüp başkanı olarak kendimi görüyorum. Taraftarlar kamuoyundan hep gözü Ahlatcı Holding’de. Keşke diğer marka değerlerimiz katkı versede Ahmet abiye belli bir aradan sonra gitsek hep onu sıkıştırmasak.

‘Kötü yorumlar forma sponsor

anlaşmasını iptal ettirdi’

İstanbul’a göğüs sporluğu anlaşması için gittik giderken anlaşma bitmişti. Firma ile görüşmeye gittik imza atacaktık. Ancak firma yetkilisi kulüp sitesindeki yorumları okumuş. Bana dediği ‘Başkanım ya senin bana anlattığın iki yıllık hikaye yanlış yada Çorum’da farklı bir şey var’ dedi. Biz iki yılda yaptıklarınıza karşılık şehirden böyle yorumlar varsa ben bu işte yokum dedi ve anlaşmayı iptal etti.

‘Mezarlıklar vazgeçilmezlerle

dolu kendime söyledim’

Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu diye paylaşımı kesinlikle kimse için değil kendim için yazdım. Oğuzhan Yalçın’da gider koltuklar boş kalmaz. Nerden geldiğimizi unutmayalım dedim bu ligde ilk kez mücadele ettiğimizi söyledim. Çorumluysak bu şehre elimizden gelen hizmeti yapmak zorundayız. Ahlatcı Holding ismini duyunca gurur duyuyoruz. İki sezonda 550 milyonluk bütçenin Çorum’dan gelen kısmının % 90’ana yakın bölümünü Ahlatcı Holdin karşılıyor.

‘Mevcut şartlarda Süper Lig

demem hayal olur’

Her maç bir firmayı göğüsümüzde taşımak bize gurur verir. Çorum’un dışı açılan en büyük marka değeri Çorum FK’dır. Bu öneriyi hayata geçirmek çok güzel ancak hayata geçmezse ne yapacağımız bırakıp gidecek halimiz yok kurtuluş savaşı mücadelesi vereceğiz. Bütçe olarak ligde 13-14 sıralardayız. Üç tane kenar oyuncumuz var takviye gerekiyor bizim talip olduğumuza üç kulüp daha talip. Süper Lige çıkmayı çok istiyoruz ancak mevcut şartlarda bunu söylemem hayal olur. Malesef gittiğimiz kapılar hep kapanıyor destek veren yok.

‘Bu iş Oğuzhan Yalçın’ı bırakın

Ahmet Ahlatcı için bile zor’

Belediye Başkanımız ve vekillerimizin destekleri çok son dönemde hep işin içindeler destek veriyorlar. onursal Başkanımız hem içimizde zaten. Bugünden itibaren Ahmet abi ile elele vererek bunu başarmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu iş bırakın Oğuzhan Yalçın Ahmet Ahlatcı için bile zor şehrin elele vermesi gerekiyor.

‘Geçen yıldın borçu olmayan

bir kaç kulüpten biriyiz’

1. ligde isim sponsorluğu anlaşması Ahlatcı olarak bize çok iyi bir destek verdiler. Ben iki sezonda gerçekten çok yoruldum. Hep birlikte olacaksak tamam. Süper Lige çıkmayı bende çok istiyorum ancak bunu yapacağım diyede kulübü bataklığa sürükleyemem.1. ligde geçmiş yıla dönük borcu olmayan ender kulüplerden biriyiz. Çorum’un bir evladı olarak sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğim. Ahmet Ahlatcı abimin burda yanımızda olması bize manevi destek vermesi çok önemli.

‘Dedikodular bize ulaşmadığı

sürece biz doğru yaparız’

Biz aşağıda kalmayacağım yukarda olacağız çünki aşağıdakılar bize ulaşamazlar ve dedikodular bize ulaşmaz ve doğru yapmaya devam edeceğiz. Nerden geldiğimizi elimizdekinin değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Biz kaynak bulacağız ve ligde yukarıya oynayacağız. önceğilimiz bu ligde borçsuz olarak devam etmek ve şampiyonluk için elele vererek mücadele edeceğiz’ dedi.

Şampiyonluk primi 2,5 milyon oldu

Ahmet ahlatcı takımın motivesini artırmak için Başkan Oğuzhan Yalçın’dın şampiyonluk primini şimdiden açıklamasını istedi ve bu rakamında 2 milyon olmasını istedi. Yalçın’da kendisinin bu konularda cömert olduğunu belirterek rakımı 2,5 milyon olarak açıkladı.