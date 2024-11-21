Yeni Malatyaspor’un içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını ifade eden Adem Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Transfer tahtamız kapalı, 750 milyon lira bir borç var. Aslında bu para büyük bir para ama şehrin dinamikleri birleştiğinde ödenebilir. Herkes taşın altına elini koymalı. Transfer tahtası açıldığında başka şeyler konuşabiliriz ama şu anki durum iç açıcı değil. Umarım bu konuda bize yardımcı olurlar. Takımın yanında olsunlar, bu takıma ve oyunculara sahip çıksınlar. Umarım bu bizim istediğimiz şekilde gerçekleşir. Yetenekli oyuncular var. Geleceği, potansiyeli olan oyuncular var destek olunmasını bekliyoruz. Görüşmelerimizi yaptık, burası deprem bölgesi. Halk hala konteynerlerde yaşıyor. Şu anda bütün konsantrasyon depremle ilgili. Bizimde tesisimiz ve stadımızda sorunlar var onlarda gideriliyor. Şu an için yeterli değil. Gönül ister ki yanımızda olsunlar. Buradaki çoğu arkadaşımızda depremi yaşamış, kayıpları olmuş. Ben inanıyorum. İnanmadığım hiçbir görevin içine girmedim. Umarım bizim düşündüğümüz gibi olur. Şu an için fazla olumlu şeyler yok.”

Oyuncuların çoğunluğunun 20 yaş altında olduğunu kaydeden Adem,

“Potansiyel var ama imkan sağlanması önemli. Altyapı ve tesislerde büyük problem var. Çocukların konfor alanı yok. Potansiyeli olan gençlere sahip çıkılmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığından destek olunacağı bilgisi geldi milli takıma daha fazla oyuncu göndermek istiyoruz. Bizim oyuncularımız içinde fırsat. Çok fazla genç ve potansiyelli oyuncumuz var. Milli takım ve diğer takımlara oyuncu göndereceğimize inanıyorum. Ben oyuncu kardeşlerimize inanıyorum. Çocukların büyük bölümü tesiste kalıyor. Eksikler var, antrenman yapabiliyoruz. Şu anda çocuklar mevcut şartlarda özveriyle mücadele etmeye çalışıyorlar. Çocuklar özveriyle çalışıyor ve verdiklerimizi sahada yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.