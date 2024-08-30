TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, 30 Ağustos Zaferinin 102'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Devletin asil evlatları olarak her zaman ve her şartta Selçuklu Sultanı Alparslan'ın şuurunda,Gazi Mustafa Kemal Paşanın izinde, merhum Alparslan Türkeş'in çizdiği yolda ve Türkmen Beyi Dr.Devlet Bahçeli'nin emrinde olacaklarını belirterek açıklamasına başlayan TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, "26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinin ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taaruz Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yıl dönümünde millet olarak ne kadar övünsek azdır.Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya geldik,Büyük Taarruz ile Anadolu'da kalıcı olduğumuzu dost ve düşmana ilanettik. Şan ve şerefle dolu olan Türk tarihi,Türk'ün zaferleri ile taçlanansavaşların ihtişamı ile yücelmiş, millet ruhunun kahramanlığı ile yükselmiştir.Ağustos ayı, Allah'ın bu necip Türk milletine zaferler ayı olarak ihsan edilmiştir.Malazgirt'ten Otlukbeli'ne,Mercidabık'tanMohaç'a Büyük Taaruz'dan Dumlupınar'a kadar olan zaferlerin hepsi bu ayda kazanılmıştır.Bu zaferler Türk milletinin ve yaşadığı coğrafyanın kaderini değiştirmiştir" dedi.

İsmail Deli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizans'ın güçlü ordusuna karşı Sultan Alparslan'ın çerileri azim ve cesaretleri ile destan yazarakAnadolu'nun kapılarını Türk milletine açmışlardır.Büyük Taaruz'da ise Mustafa Kemal Paşanın askerleri çok zor şartlarda Anadolu'nun işgalden kurtulması,bu toprakların ebedi olarak Türklerin vatanı olmasını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atılmasını sağlamıştır.Sultan Alparslan'dan,Mustafa Kemal Atatürk'e vatan kuran ve vatanı kurtaran aziz büyüklerimize ve şehitlerimize vefa borcumuzu emanetlerine sahip çıkarak ödemek boynumuzun borcudur.Hain terör saldırılar ve küresel güçlerin ihanet senaryoları, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline zarar veremeyecektir.Bu vesile ile vatan kuran-vatan kurtaran, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı,aziz şehitlerimizi ve şanlı ecdadımızı rahmet,minnet ve dualarla anıyorum.Ruhları şad olsun,Türk milletinin zafer bayramı kutlu olsun."

