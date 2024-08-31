30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri günü Büyük Zafer Koşusu’na ilimizde altı kategoride sadece 21 sporcunun katılımı ile yapıldı.

İtfaiye Parkı Koşu Pistinde yapılan yarışmalarda on kız onbir erkek 21 sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapılan yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

400 metre minik kızlar: 1.Zehra Nur Şengül, 2.Erva Ağın, 3.İpek Keser.400 metre minik erkekler: 1.Hamza Uysal, 2.Burak Aktaş, 3.Ahmet Esat Yakın.600 metre küçük kızlar: 1.Melisa Eker, 2.Burak Aktaş, 3.Rabia Sarımsaklı.600 metre küçük erkekler: 1.İbrahim Sesveren.800 metre yıldız kızlar: 1.Hiranur Saraç.800 metre yıldız erkekler: 1.Nedim Talha Cüce, 2.Abdulkadir Şentürk, 3.Arda Baltacı, 4.İlker Bal.1500 metre genç kızlar: 1.Şevval Demirören, 2.Melike Güder.1500 metre genç erkekler: 1.Aykut Köstek, 2.Mustafa Güler, 3.Emirhan Deniz, 4.Ömer Asaf Taşkoyan.2000 metre büyük kadınlar: 1.Özlem Aköz.2000 metre büyük erkekler: 1.Kaan Yurdakul, 2.Ömer Önder Karabulut.2000 metre veteran erkekler: 1.Halil Özsoy, 2.Aytaç Taşaner.

Koşuların ardından düzenlenen madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Şube Müdürü Ferhat Yıldız’ın katılımları ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi.