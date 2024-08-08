Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Cemil Çağlar, yeni görevini devralarak ilk mesajını verdi.

Eğitim camiasına hizmet edecek olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Cemil Çağlar, kendisine görevi tevdi eden Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

1995 yılında öğretmen olarak başladığını ve değişik görevlerde bulunduğunu aktaran Çağlar, “Değişik görevlerde bulunduğum süreçte bile kendimi öğretmen olarak hissettiğim, 17 yıl hizmet verdiğim eğitim camiasına dönmenin ilk günkü heyecanı içerisindeyim. Bulunduğumuz makamların bizlere emanet edilen hizmet ve icra makamları olduğu bilinci içerisinde hiç unutmadan kapımızı ve gönlümüzü bütün eğitim camiasına her zaman açık tutacak, mesai mefhumu ve kişi ayrımı gözetmeden Çorum'a en iyi şekilde hizmet etmeyi en temel ilkemiz olarak benimseyeceğiz” dedi.

Kurumlarla ve paydaşlarla birlikte yeni başarılara imza atarak, birlik ve beraberliklerinden aldıkları güçle geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Çağlar, “Bütün mesai arkadaşlarımızla var olanı bir adım öteye taşımak üzere canla başla çalışacağız.

Bu duygularla vazifeme başlarken görevi devraldığım İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Abdullah Kodek'e teşekkür ediyorum. Eğitime değer katan idareci, öğretmen ve personelimize bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cemil Çağlar, dün birim amirleri ile ilk toplantısı yaptı.