Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Avrupa Kulüpler Kupası ve Türkiye Taekwondo Şampiyonasında kürsüye çıkan sporcu ve antrenörleri kutladı.

Arnavutluğun başkenti Tiran’da yapılan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında finalde kaybederek ikinci olan ve gümüş madalya kazanan Tugay Yolal ile Sivas’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Doğukan Ergin ve antrenörler İlhan Aşkın, Burcu Atak, Arif atak ve Ömer Fazlı Şamlı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Teakwondo antrenörleri ve kürsüye çıkan sporcular katıldıkları turnuva ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiler ve İl Müdürü Çağlar’a destekleri için teşekkür ettiler.

İl Müdürü Çağlar ise Çorum Taekwondosunu yeniden eski günleride döndermek için yapılan çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını belirterek emeği geçen tüm antrenör ve sporcuları tebrik etti ve daha büyük başarılar beklediklerini söyledi.