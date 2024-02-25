Emniyet güçleri, suç örgütlerinin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Son olarak Yalova merkezli 4 ilde 'Kafes-47' operasyonları gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi.

Bir suç örgütü daha paketlendi

Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.