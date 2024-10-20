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Muğla​'da bir çocuk​ çakmakla oynarken bir anda yangın​ çıktı, ev kullanılamaz hale geldi. Fethiye’nin Çamköy Mahallesi’nde bir binanın ikinci katında iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı - 1. Resim

EVDE BÜYÜK HASAR

Alevlerin hızla yayıldığını fark eden anne, çocuğu alarak dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye​, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.

Editör: İhlas Haber Ajansı