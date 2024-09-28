Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı Sağlık-Sen yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri ile birlikte Destek Hizmetleri Başkanlığına atanan Hasım Kasım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Destek Hizmetleri Başkanlığına atanan Hasım Kasım'a yeni görevinde başarılar dileyen Ahmet Saatcı, "Sağlık hizmetlerinde ilimize ve vatandaşlarımıza verecekleri hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz.Sağlıkta idari hizmetlerin her kademesinde çalışmış, verilen her hizmeti başarı ile yerine getirmiş, idarecilik bilgi, birikim ve tecrübesi olanbir kişinin Destek Hizmetleri Başkanlığına getirilmiş olması, bulunduğu makama güç katacaktır.Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi kılınan idarecilerimizin hizmette kaldıkları süre içerisinde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımakilkesi ile hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.Şehrimize, hastanemize ve vatandaşlarımıza hizmet veren tüm yöneticilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde görev yapan tüm idarecilerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz; çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasının, başarının en büyük anahtarı olduğu unutulmamalıdır. Yönetim kademesinde olanların bu hassasiyeti göstermeleri, başarılarının sırrı olacaktır. İdarecilerimize yapacakları her güzel hizmette, elimizden gelen desteğin verileceğinin bilinmesini istiyoruz. Gösterilen nezaket ve misafirperverliklerinden dolayı Destek Hizmetleri Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasımise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve ekibine sendikal çalışmalarında başarılar diledi.