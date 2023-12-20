Ahlatcı Çorum FK ilk yarının son deplasman maçında yarın Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 12’de Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Sadık Arda ve Berkay dışında tüm futbolcular katıldılar. Sakatlıkları devam eden Kerem ve Geraldo ise takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam ettiler.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile devam etti. Bu çalışmanın ardından tam sahada taktik çift kale maç yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta Urfaspor maçının oyun taktiği konusunda son uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışma ile Urfaspor maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı. Maç kafilesi saat 15.15’de karayolu ile Ankara’ya hareket etti. Çorum FK kafilesi Esenboğa Havaalanından akşam saat 19.45 uçağı ile Urfa’ya uçtu. Çorum FK bugün Urfa’da yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve otelde maç saatini bekleyecek.