Ahlatcı Çorum FK bu akşam Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve ardından yola çıktı.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 12’de tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasanı sakat olan Atakan Cangöz ile cezalı oldukları için bu akşam forma giyemeyecek Erkan Kaş ve Zargo Toure dışında tüm futbolcular katıldılar.

Kısa süreli ısınma koşusu ardından dar alanda pas çalışması yaptıran teknik heyet son bölümde ise topla yarı sahada taktik çalışma ile Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmanın ardından Giresunspor maçının kadrosu 20 kişi olarak açıklandı.

Maç kadrosunda Hasan Hüseyin Akınay, Ali Türkkan, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Mustafa Emre Yalçınkaya, Adem Doğan, Michael Ologo, Süleyman Luş, Arda Yılmaztürk, Kerem Kalafat, Massis Guluk, Michal Nalepa, Geraldo, Gökhan Karadeniz, Ozan Sol, Suat Kaya, Eren Aydın, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Sağat ve Thomas Verheijdt yer aldı.

Kırmızı Siyahlı takım saat 14’de Giresun’a hareket etti. Akşam saatlerinde kalacağı otele yerleşecek olan Çorum FK maç saatini bekleyecek.