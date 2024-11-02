Ahlatcı Çorum FK bugün oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve ardından Ankara’ya gitti.

Kırmızı Siyahlı takımın dün öğlen saatlerinde yaptığı çalışmaya sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven, kaleci Ahmet ile Burak Süleyman ile U 17 milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan katılmadı.

Isınma hareketleri dar alanda pas ve son bölümde oyun formatında bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışmanın ardından bugünki maçın kadrosunu açıkladı.

Kadroda Hasan Hüseyin Akınay, Mahmut Eren Güler, Ferhat Yazgan, Zargo Toure, Mehmet Dingil, Loick Landre, Kerem Kalafat, Erken Kaş, Atilla Turan, Mustafa Emre Yalçınkaya, Tunahan Ergül, Durel Avonou, Suat Kaya, Atakan Akkaynak, Amar Catic, Eren Karadağ, Geraldo, Mehdi Boudjema, Kabango Kasango, Ahmethan Köse ve Thomas Verhedyt.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saatlerinde kalacağı otele yerleşti ve burda maç saatini bekliyor.